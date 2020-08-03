В Газтрансбанке стали доступны денежные переводы «Золотая корона». Получить и отправить переводы можно во всех офисах банка, расположенных в Краснодаре и Новороссийске, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Отправить денежный перевод «Золотая корона» клиенты Газтрансбанка могут в более чем 50 стран мира. Оплата перевода осуществляется в рублях, при этом отправитель может выбрать валюту, удобную для получателя: рубли, доллары США, евро или одну из национальных валют стран СНГ. Информацию о доступных валютах для каждой страны необходимо уточнять у сотрудников банка», — говорится в релизе.

Комиссия за перевод по системе «Золотая корона» составляет от 1% (в зависимости от суммы и направления трансакции).

При отправке перевода клиенту достаточно сообщить Ф. И. О. и город получателя средств. Адресат сможет выбрать наиболее удобный для себя пункт получения перевода. Инфраструктура обслуживания сервиса «Золотая корона — Денежные переводы» насчитывает более 50 тыс. пунктов.