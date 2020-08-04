После того как Минфин объявил о начале денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром, структурирование холдинговых компаний через это государство станет менее выгодным, но оснований для срочного бегства бизнеса с Кипра нет. Об этом пишет РБК , ссылаясь на опрошенных налоговых консультантов. Так, по словам партнера по международному налогообложению «Кроу Экспертиза» Рустама Вахитова, налоговое соглашение с Кипром вряд ли будет расторгнуто без замены на новое. Если налоговое соглашение сохранится даже в измененном виде, то объективных причин для срочной миграции не будет. Большинство компаний уже платит налоги по максимальным ставкам, сказал Вахитов.

Изменения подстегнут интерес к смещению налогового резидентства в Россию или «переезду» в специальные административные районы (САР) — «русские офшоры» в Калининграде и Владивостоке, отмечает директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Александр Токарев. Также разрыв соглашения с Кипром грозит бизнесу двойным налогообложением. Могут пострадать российские компании и физлица, которые получают доходы с Кипра, отмечает партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская. В наибольшей степени риск двойного налогообложения грозит крупным российским холдингам с дочерними компаниями на Кипре. Физлица же не смогут зачесть в России налоги, уплаченные на Кипре.

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Российская сторона сформулировала варианты компромиссного решения и предложила оперативно в течение этой недели провести очные переговоры на Кипре.

Альтернативой Кипру могут стать Нидерланды и Швейцария, отмечает Вахитов. Среди восточноевропейских стран благоприятные условия ведения бизнеса и относительно невысокое налоговое бремя — в Польше и Хорватии. Среди стран с нулевым налогообложением бизнес может рассмотреть Объединенные Арабские Эмираты, добавил эксперт. Смена страны регистрации потребует от компаний значительных затрат на создание достаточного уровня присутствия и деятельности в этой стране, но не гарантирует 100-процентного результата. Нет никакой гарантии, что другие страны не получат «письма счастья» от российских властей о пересмотре налоговых соглашений, предупредил Токарев. Способы продолжать экономить на налогах, переводя капитал за рубеж, еще остаются. Уже сейчас многие структуры во главе с российским налоговым резидентом применяют «сквозной» подход и платят налоги при выплате на Кипр так, как будто дивиденды получают конечные бенефициары, отмечает Токарев. На таком бизнесе разрыв налогового соглашения с Кипром никак не скажется.

В России с 2021 года начнет применяться Конвенция (MLI) против ухода от налогов. Согласно ей, в льготах по налоговым соглашениям будет отказано, если цель сделки — исключительно налоговая экономия.

В Минфине Кипра надеются урегулировать с Россией вопрос о двойном налогообложении Официального уведомления из Минфина РФ о денонсации соглашения до сих пор не было, в Никосии надеются провести очередной раунд переговоров 5 августа.

Денонсация соглашения вряд ли автоматически означает включение Кипра в черный список ФНС, считает Токарев. Но такое развитие событий нельзя исключать, если в ответ на разрыв соглашения налоговые органы Кипра перестанут предоставлять информацию российским коллегам. В этом случае российские холдинги лишатся возможности применять нулевую ставку по дивидендам от кипрских «дочек», прогнозирует Токарев. Потенциально прекращение обмена налоговой информацией приведет к дополнительным негативным последствиям для структур, подпадающих под действие российских правил о трансфертном ценообразовании или о контролируемых иностранных компаниях (КИК), предупредила Амбрасовская. Кипр не должен рассматриваться как офшор, необходимо сохранить обмен налоговой информацией, подчеркивает партнер EY Марина Белякова. Иначе негативный эффект будет шире, чем от повышения налоговых ставок. В перспективе перестанут работать некоторые льготы по КИК и может стать невозможным применение «сквозного» подхода.