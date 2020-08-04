Почти три четверти сотрудников хотели бы трудиться дистанционно и после окончания пандемии, пишут «Известия» . Это показало июльское исследование hh.ru. Так, на вопрос о том, хотели бы вы после снятия карантина и прекращения эпидемии работать удаленно, в конце июля «да» ответили 72% респондентов (39% «точно да» и 33% «скорее да»). В апреле во время аналогичного исследования за дистанционный труд выступало меньшее число — 57% (23% «точно да» и 34% «скорее да»). Против этого формата в июле были 9% (в апреле — 14%), скорее против — 15% (22% три месяца назад).

О готовности перевести команду на удаленку на постоянной основе сообщила только четверть начальников (26%, в апреле — 8%). Больше трети (35%, ранее — 11%) согласны иногда прибегать к такой практике, 22% руководителей (в апреле — 23%) согласны держать команду на удаленке еще какое-то время до нормализации ситуации. Почти каждый шестой менеджер (17%) заявил о том, что после снятия ограничений его подчиненные дистанционно работать не будут, три месяца назад такой позиции придерживались больше половины руководителей (58%).

На вопрос о том, сколько еще времени их команда готова работать в таком режиме без серьезной потери эффективности, вариант «более года или на постоянной основе» выбрали 46% руководителей (в апреле — 18%). Второй по популярности ответ (16% голосов сейчас, 18% тремя месяцами ранее) — «два-три месяца». На варианты «нисколько, мы на пределе», «еще неделю-две», «около месяца», «полгода», «год» пришлось по 3—6% голосов топ-менеджеров, 16% затруднились с ответом. В апреле большинство руководителей говорили, что их команда сможет трудиться на удаленке еще три — четыре недели (около месяца).

Развитие «удаленки» в России может потребовать обновления трудовых норм Однако развитие этой практики должно сопровождаться изменением документооборота.

Среди работников, продолжающих трудиться удаленно, 52% не заметили изменений в своей продуктивности, четверть (24%) сообщили, что она выросла, 7% — что упала, 52% подчиненных, уже вернувшихся в офис, тоже сказали, что их эффективность не изменилась, 19% считают, что стали работать лучше, 21% — что хуже. О том, что продуктивность сотрудников не пострадала, сообщили и 55% руководителей, 22% решили, что дистанционно подчиненные работают лучше, 17% — что хуже. Под повышением продуктивности большинство опрошенных имели в виду выполнение возросшего объема работы за те же сроки, улучшение качества, усиление ответственности, синергию в команде, под ухудшением — медлительность, проблемы с коммуникацией. Среди опрошенных топ-менеджеров 52% рассказали, что их команды уже вернулись в офис, а 48% лидеров вместе с подчиненными пока еще на удаленке.

Среди тех, кто сейчас в поиске работы, о готовности трудиться дистанционно сообщили 58% респондентов, по сравнению с апрелем их доля сократилась — тогда она составляла 66%. Против исполнения обязанностей из дома в июле были 36% безработных, три месяца назад — 30%.

Опрос: почти половина работодателей во время пандемии искала сотрудников на работу в офис При этом 45% работодателей не рассматривали иногородних кандидатов на свои вакансии в это время.

По словам экспертов, перевод всех или значительной части сотрудников на удаленный режим работы формирует предпосылки для сокращения расходов нанимателя на арендную плату, ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, закупку офисных расходных материалов, техники, мебели и прочего. Значительно реже компания может снизить траты на приобретение специализированных программ и электроники. При этом работодатель в любом случае продолжает нести расходы, связанные с предоставлением своим сотрудникам социального пакета, уплатой обязательных взносов в соцфонды при начислении заработной платы. С учетом того что на дистанционный режим можно переключить далеко не всех сотрудников, в лучшем случае при переходе на удаленку можно снизить расходы на 10—20%, считают эксперты.