Российский аукционный дом (РАД) выступит агентом по продаже имущества Банка непрофильных активов (БНА), созданного на базе «Траста», говорится в сообщении РАД.
«На основании организованной банком конкурентной закупки был заключен договор о сотрудничестве», — отмечается в сообщении. РАД в качестве агента окажет комплекс услуг по реализации на торгах имущества БНА.
БНА и владелец ГК «ПИК» Гордеев объявили об урегулировании претензий
Также у «Траста» есть требования на 42 млрд рублей к компании «Ривьера».