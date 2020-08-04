Российский аукционный дом (РАД) выступит агентом по продаже имущества Банка непрофильных активов (БНА), созданного на базе «Траста», говорится в сообщении РАД.

«На основании организованной банком конкурентной закупки был заключен договор о сотрудничестве», — отмечается в сообщении. РАД в качестве агента окажет комплекс услуг по реализации на торгах имущества БНА.