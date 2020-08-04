Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне «A+(RU)», изменив прогноз на «позитивный».

«Кредитный рейтинг Совкомбанка обусловлен адекватными оценками бизнес-профиля, риск-профиля, фондирования и ликвидности, а также сильной оценкой позиции по капиталу. Степень системной значимости банка для российской банковской системы выражается в добавлении одной ступени к оценке собственной кредитоспособности», — сказано в релизе агентства.

Поясняется, что изменение прогноза на «позитивный» отражает продолжающийся рост по традиционным для банка направлениям бизнеса, а также повышение уровня универсализации, что, по мнению АКРА, в итоге может привести к значительному усилению позиций Совкомбанка в финансовой системе России и повышению его кредитного рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.

Адекватная оценка бизнес-профиля обусловлена сильной франшизой Совкомбанка в сфере кредитования населения, а также усиливающимися конкурентными позициями в финансировании крупного бизнеса и МСБ. Кроме того, по мнению АКРА, развитие корпоративного кредитования, лизингового и страхового направлений бизнеса будет способствовать повышению устойчивости банка и его способности проходить периоды экономического стресса без значительных потерь.