Более 30% россиян увольняются с работы из-за того, что им не повышают зарплату. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса подбора персонала «Работа.ру», имеющегося в распоряжении РИА Новости.

«Главной причиной увольнения 31% респондентов назвали неготовность работодателя к повышению зарплаты работников. Еще 15% опрошенных отметили профессиональное выгорание и стресс на работе, а 13% — отсутствие карьерного роста», — говорится в отчете по итогам августовского опроса 3,5 тыс. респондентов.

Кроме того, 10% и 7% указали, что веской причиной увольнения для них может стать желание работать ближе к дому и уделять больше времени семье соответственно. По 4% респондентов могли бы сменить работу из-за конфликтов и желания переехать в другой город или страну.

В варианте «другое» жители России чаще всего отмечали, что причиной ухода с текущей работы для них станет закрытие или ликвидация компании.

При поиске новой работы более половины жителей России (54%), помимо зарплатного предложения от работодателя, прежде всего обращают внимание на рабочий график. 44% респондентов также отметили в качестве важного фактора расстояние от дома до рабочего места, 36% — надежность будущей компании, 34% — позитивные отзывы сотрудников о работе, а 31% — возможности обучения и карьерного роста. Для 17% опрошенных все-таки важнее всего, чтобы будущая зарплата была выше прежней. 10% участников исследования отметили значимость льгот, по 5% — среднего возраста сотрудников, их количества и наличия вакансий для мам и пенсионеров.

В варианте «другое» жители России чаще всего отмечали, что обращают внимание на оборудование в компании и на рабочем месте, а также указывали возможность работать удаленно или по гибкому графику.



Из материала РИА Новости следует, что вопросы предполагали возможность выбора нескольких ответов.