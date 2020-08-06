Бывший владелец Рост Банка и мажоритарный акционер Бинбанка Михаил Шишханов, основной акционер банка «ФК Открытие» Евгений Данкевич, а также экс-председатель правления «ФК Открытие» Вадим Беляев стали соответчиками по иску банков «Траст» и «ФК Открытие», который рассматривается в Высоком суде Лондона. Об этом пишет РБК , ссылаясь на британский юридический портал Law360. Обвинения против Шишханова и Беляева были консолидированы с иском о коммерческом мошенничестве на 700 млн долларов против семьи владельца О1 Group, российского предпринимателя Бориса Минца.

Истцы считают, что Шишханов, Данкевич и Беляев в августе 2017 года помогли структурам Бориса Минца реализовать заведомо неликвидные облигации O1 Group. Ими были погашены долги структур Минца перед «ФК Открытие» и Рост Банком. На балансе банков после этого остались мусорные бонды со сроком погашения в 2032 году. Ущерб истцы оценили в 572 млн долларов. На тот момент O1 Group была должна по кредитам около 500 млн долларов «ФК Открытие» и еще 350 млн долларов Рост Банку. После их санации вместе с Бинбанком в 2017 году неликвидные активы перешли банку «Траст».

Британский суд отказался разблокировать активы Минцев на 572 млн долларов «Открытие» и «Траст» считают Бориса Минца и его сыновей мошенниками и требуют с них более 700 млн долларов.

Финансовый спор между «Трастом» и «Открытием» с одной стороны и семьей Бориса Минца с другой продолжается с лета 2019 года. Истцы утверждают, что после сделки по покупке облигаций на 57 млрд рублей структуры O1 Group расплатились вырученными деньгами по кредитам, которые выдавались под залог активов группы Минца. Таким образом «Траст» и «Открытие» потеряли залог и получили в качестве активов мусорные бонды.