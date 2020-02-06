Высокий суд Лондона рассмотрел заявление Игоря Минца об отмене блокировки активов его семьи и оставил в силе обязательство о неотчуждении имущества в пределах 572 млн долларов, пишет РБК . Одним из истцов по иску против Минцев выступает Банк непрофильных активов, созданный на базе банка «Траст». Судья в своем решении пришел к выводу, что у истцов есть основания для обвинения ответчиков в мошенничестве, а также указал на то, что еще летом другой судья зафиксировал риск сокрытия активов.

«Это решение еще раз подтверждает нашу правоту в этом споре. Судья дал понять, что считает весьма вероятным такой вариант развития событий, при котором, в случае разблокировки активов, они будут спрятаны. Мы намерены не допустить этого и вернуть выведенные деньги», — сказал председатель правления банка «Траст» Александр Соколов.

Ранее сообщалось, что Высокий суд заблокировал у Минцев восемь компаний в Великобритании, в том числе фирмы, владеющие отелями Elstree Moat House Hotel и Stoke-on-Trenton House Hotel, Bolton Moat House и DoubleTree by Hilton Cheltenham, а также поместьями Summerwinds, Montague House и замком Lethendy Tower. Конечным бенефициаром Lethendy является Mints Family Trust Бориса Минца, писал РБК в 2018 году. Все отели и сама Lethendy заложены банкам, свидетельствуют документы из британского реестра компаний. Также под арест попали около ста компаний, зарегистрированных на Кипре, в Люксембурге, на Каймановых Островах и Британских Виргинских Островах, а также счета в иностранных банках.

Банки «Траст» и «Открытие» хотят взыскать с Бориса Минца и его сыновей более 700 млн долларов Исковые требования банков связаны с предположительно мошенническими сделками.

«Траст» и «Открытие» обвинили Бориса Минца и его сыновей в мошенничестве и требуют с бизнесменов более 700 млн долларов. Предметом разбирательства стали сделки, которые O1 Group проводила в 2017 году с банком «Открытие» (контролировался Вадимом Беляевым) и Рост-Банком (контролировался Бинбанком Микаила Шишханова). «Открытие» и Рост-Банк купили облигации SPV-компании «О1 Груп Финанс» на 57 млрд рублей. Затем ЦБ забрал на санацию сначала «Открытие» вместе с «Трастом», а затем Бинбанк вместе с Рост-Банком. Новые владельцы попытались развернуть сделки, так как деньги, вырученные от продажи облигаций, O1 Group направила на погашение собственных кредитов в «Открытии» (500 млн долларов) и Рост-Банке (350 млн долларов). По этим кредитам кипрские компании O1 Group Centimilia, Nori и Coniston (BVI) заложили акции O1 Properties. Истцы предполагают, что семья Минцев знала о финансовых трудностях банков и провела «незаконное» высвобождение залогов через сделки с облигациями.

Бориса Минца и его сыновей обвинили в многомиллиардной растрате средств банка «Открытие» В пятницу суд заочно арестовал старшего из сыновей — Дмитрия Минца.

Сыновья Бориса Минца Дмитрий и Александр в своей позиции для суда отмечали, что они считали покупку бондов банками экономически целесообразной. Облигации заменили кредиты, которые могли потребовать дополнительного резервирования, были достаточно обеспечены и были выданы на компании без «выхода» на головную структуру O1 Group. Облигации можно было использовать для операций РЕПО и привлечения краткосрочной ликвидности. Также ответчики обращают внимание на то, что никто из сотрудников банка не обращался с жалобой в ЦБ на действия руководства банка, а представители регулятора присутствовали на всех комитетах.