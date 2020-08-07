Ослабление контроля бизнеса в два раза в первом полугодии 2020 года не сказалось на росте числа инцидентов в организациях, что должно простимулировать органы реформировать подходы к проверкам. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на отчет Минэкономразвития. Наиболее активные проверяющие — МЧС, Роспотребнадзор, Роструд и Ростехнадзор. В общей сложности за первые шесть месяцев 2020 года они провели 324 тыс. мероприятий — 97% от общего количества. МЧС инспектировало организации на 53% реже по сравнению с январем — июнем 2019-го, Роспотребнадзор — на 48%, Роструд — на 33% и Ростехнадзор — на 41%. Контрольно-надзорные органы в сумме провели 332 тыс. проверок за первые полгода 2020-го, годом ранее — 612 тыс.

Главная причина снижения частоты проверок — мораторий на их проведение, сообщается в обзоре Минэкономразвития. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что количество инспекций сократилось из-за распоряжения правительства не проводить досмотры, за исключением особых случаев.

Пандемия привела к минимальному за 11 лет уровню проверок бизнеса в России Работа по сокращению числа внесенных в сводный план проверок не завершена более чем в 20 регионах.

Во II квартале 2020 года плановые проверки не проводились, заявили в Ростехнадзоре. Из предусмотренных в первом полугодии 9 689 проверок состоялись лишь 4 128, остальные были отменены. Количество внеплановых проверок сопоставимо с уровнем прошлого года, добавили в Ростехнадзоре и отметили, что аварийность на предприятиях не возросла на фоне снижения количества инспекций. Число административных приостановок возросло на 10% год к году, количество предостережений — на 42%. Бесконтактные способы проверок смогут заменить традиционные только в случае широкого распространения дистанционного формата контроля и высокой степени цифровизации предприятий, отметили в Ростехнадзоре.

По словам экспертов, мораторий на проверки — одна из наиболее действенных мер поддержки, принятых правительством. Режим изоляции избавил бизнес от ожидаемого сообществом усиления контроля в этом году, предприниматели предполагали, что проверки участятся в преддверии запуска «регуляторной гильотины», пояснили эксперты.