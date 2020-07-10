Пандемия коронавируса привела к минимальному за последние 11 лет уровню числа проверок бизнеса контролирующими органами в России, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России. В ряде регионов число проверок предпринимателей сократилось на 70—80% в связи с введенным мораторием на проведение проверок.

Так, за 2,5 месяца действия моратория прокурорами Нижегородской области приняты меры к исключению свыше 80% из числа запланированных контролерами проверок, в Пермском крае — 75%, Кировской области — 73%. Прокурорами Уральского федерального округа исключено более 10 тыс. мероприятий по контролю, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов — свыше 30 тыс., сообщили в Генпрокуратуре.

«Всего количество плановых проверок, подлежащих проведению в текущем году, уменьшилось на 150 тысяч и стало минимальным за 11-летний период формирования планов [проверок бизнеса]», — отметили в ведомстве.

Минэкономразвития предлагает продлить на 2021 год мораторий на проверки бизнеса Об этом сообщил Максим Решетников.

Работа по сокращению числа внесенных в сводный план проверок не завершена более чем в 20 регионах. Также в текущем году значительно расширено число внеплановых проверок, подлежащих согласованию с прокуратурой, что привело к росту заявок контролирующих органов. По указанию генпрокурора РФ, прокуроры исходили из необходимости минимизации таких проверок. В ведомстве также отметили «неединичный характер» нарушений контролирующими органами законодательно установленного запрета на проведение проверок бизнеса в условиях пандемии.