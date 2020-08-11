Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой продлить на июнь и июль для малых и средних предприятий (МСП), остановивших деятельность, программу выплаты субсидий на сохранение занятости. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Как указал Титов, «предоставление прямых субсидий в размере МРОТ на сохранение занятости предприятиям малого и среднего бизнеса, деятельность которых была приостановлена в апреле и мае, стало одной из наиболее эффективных мер поддержки предпринимательства». При этом, по его словам, во многих регионах режим ограничения деятельности отдельных предприятий был продлен на июнь и июль. «Согласно данным, предоставленным уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, в июне была полностью или преимущественно приостановлена деятельность около 350 тысяч субъектов МСП в отраслях, признанных пострадавшими правительством РФ, в июле — порядка 188 тысяч», — сообщил он.

Лишь 20 регионов страны предоставляют предприятиям, деятельность которых была приостановлена в июне и июле, прямые субсидии на выплату заработной платы из собственных бюджетов, говорится в письме.

По оценкам уполномоченного, бюджетные ассигнования на выплату федеральных субсидий в размере МРОТ (при продлении выплат на июнь и июль) составили бы около 22 млрд рублей с учетом среднего количества занятых в МСП в одном регионе в 3,4 человека. «Указанное способствовало бы созданию позитивной динамики восстановления сектора малого и среднего бизнеса в российской экономике», — добавил Титов.