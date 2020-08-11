Банк России 12 августа выпускает в обращение новые памятные монеты из драгоценного и недрагоценного металлов, сообщает пресс-служба регулятора.

Выпускаются две новые монеты: серебряная номиналом 3 рубля «500-летие возведения Тульского кремля» и из недрагоценного металла номиналом 5 рублей «Памятная монета, посвященная Курильской десантной операции».

На оборотной стороне серебряной монеты расположено рельефное изображение Тульского кремля на фоне выполненной в технике лазерного матирования панорамы города; вверху слева — рельефное изображение герба города Тулы. Имеются надписи, вверху по окружности: «Тульский кремль», внизу справа в две строки: «500 лет».







Тираж монеты — 3 тыс. штук.



На оборотной стороне второй монеты изображен «Памятник воинам Советской Армии — освободителям Курильских островов в 1945 г.»; по окружности имеются надписи: «Курильская десантная операция» и «1945 г.».





Тираж монеты — 2 млн штук.



Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

