Больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли, пишут «Известия» , ссылаясь на пресс-службу Минтруда. В наименьшей степени от карантинных мер пострадали такие отрасли, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия. Соответственно, в этих сферах возможно минимальное число сокращений или их отсутствие. Сейчас общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан, трудятся по найму в стране 54,3 млн человек, соответственно, речь идет примерно о 217 тыс. работников.

В Минтруде отметили, что в число планируемых к увольнению попадают не только граждане, теряющие работу в связи с сокращением штата или ликвидацией должности, но и сотрудники, которые попадают под технические сокращения: например, переименование отдела или департамента ведет за собой «увольнение» сотрудников отдела с прежним названием и прием на работу тех же сотрудников в отдел с новым названием. Год назад под риском увольнений было вчетверо больше людей — 1,6% работающих, но значительное число из них как раз попадали под технические сокращения, добавили в ведомстве.

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В июле количество принятых на работу впервые с начала пандемии превысило численность уволенных граждан. В службах занятости на начало августа зарегистрировано 3,3 млн безработных, год назад их численность составляла только 0,7 млн человек, сообщили в Минтруде. Свыше 40% граждан, состоящих на учете, не работали официально длительное время или не работали по найму никогда, уточнили в ведомстве.

По словам экспертов, компании обязаны за два месяца предупреждать службы занятости о том, что планируют сокращения, но сведения подает только крупный бизнес, а средний и малый — нет. По примерным оценкам, в зоне риска увольнения находятся дополнительно еще около 500 тыс. человек, предположили эксперты. Также в кризис многие компании в принципе предпочитают не проводить сокращения по всем правилам, а расставаться с сотрудниками по соглашению сторон. Также возможны ситуации, когда сотрудника заставляют написать заявление об уходе по собственному желанию, угрожая уволить по статье. Все эти случаи не могут попасть в официальную статистику об ожидаемых сокращениях, пояснили эксперты.