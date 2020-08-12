Численность зарегистрированных безработных в России на 12 августа достигла 3,39 млн человек, российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, сообщил Минтруд. В середине июля численность официально безработных составляла 3 млн человек.

Анализ показателей, которые Минтруд отслеживает в рамках оперативного мониторинга, свидетельствует, что в июле численность принятых на работу впервые с начала пандемии превысила численность уволенных граждан.

Наряду с уменьшением темпа прироста числа зарегистрированных безработными в последние недели наблюдается и рост количества вакансий на портале «Работа в России». «Российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан», — отметили в министерстве.