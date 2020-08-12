Центробанк поддержал предложения Ассоциации банков России по переносу сроков перехода на преимущественное использование российского программного обеспечения и IT-оборудования. Об этом в среду сообщили в ассоциации «Россия».

«Банк России рассмотрел обращение Ассоциации банков России по вопросу планируемого перехода на приоритетное использование российского ПО и IT-оборудования на объектах критической информационной инфраструктуры и планирует направить в правительство Российской Федерации и администрацию президента Российской Федерации предложения по переносу сроков данного перехода на четыре года до 1 января 2025 года, а также уточнения по порядку осуществления данного перехода», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованным на сайте ассоциации материалам, письмо было направлено в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в середине июня этого года. Там говорилось, что ассоциация поддерживает общий курс на импортозамещение, при этом, по мнению участников рынка, реализация соответствующих проектов в текущей редакции создаст риски масштабных перебоев функционирования объектов критической информационной инфраструктуры, поскольку на практике требования проектов по объективным причинам сложновыполнимы, а в некоторых случаях — фактически невыполнимы «в части предлагаемых сроков и возможности замещения многих видов иностранного ПО и IT-оборудования».

Эксперт: российские компании пока не готовы перейти на отечественное ПО Об этом сообщил председатель совета директоров «СерчИнформ» Лев Матвеев.

Так, по мнению банкиров, «в проектах не учитываются текущее состояние предложения на рынке IT, объективно достижимые пределы его увеличения в указанные сроки, степень зрелости некоторых участников рынка, а также конкурентоспособность их продукции в сравнении с мировыми аналогами». Кроме того, по оценке экспертов, «рынок ПО и оборудования не готов к решению масштабной задачи форсированного одновременного перехода на отечественные аналоги в значительном количестве кредитных организаций».

«По приблизительным оценкам, кредитные организации должны будут разово потратить более 700 млрд рублей на процедуру замещения… Средние сроки замещения… составят не менее трех лет при наличии готовых образцов и пять — семь лет с учетом процессов поиска, выбора, тестирования, доработки, бюджетирования, открытия проекта, заключения договора и прочих необходимых мероприятий», — предупреждали в ассоциации «Россия».



В числе прочего ассоциация просила разрешить применение кредитными организациями ПО собственной разработки, не включенное в соответствующий реестр, а также разработать меры господдержки российских производителей ПО и оборудования.