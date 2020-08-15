Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Восточный» повысил ставку по депозитному продукту «Накопительный счет» на 0,2 процентного пункта. Максимальная доходность накопительного счета составит 5,55% годовых. Продукт, в частности, предусматривает: бесплатное открытие и обслуживание счета, ежемесячное начисление дохода на остаток, снятие средств и пополнение счета без ограничений и потери начисленных процентов и бессрочное действие счета.

Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по рублевым вкладам «Ренессанс Доходный», «Ренессанс Накопительный» и «Без границ». При размещении средств на депозите «Ренессанс Доходный» в отделении на срок 91 день процентная ставка составит 3,5% годовых, на срок 181 или 271 день — 3,9%, на срок 367 дней — 4,1%, на срок 400 дней — 4,2%, на срок 550 дней — 4,4%. Доходность по вкладу «Ренессанс Накопительный» при открытии в отделении составит 3,3% годовых при сроке 91 день, 3,7% — при сроках 181 или 271 день и 3,9% — при сроке 367 дней. Депозит «Без границ» можно открыть по ставке 3,5% годовых в отделении и 3,6% через дистанционные сервисы.

Банк «Восточный» запустил новый вклад «Золотой сезон». Депозит открывается в рублях на сумму от 30 тыс. рублей на срок 181 или 367 дней. Размер ставки по вкладу составляет от 4,7% до 5,7% годовых и зависит от срока размещения денежных средств, их суммы и региона. Проценты начисляются и выплачиваются в конце срока вклада.