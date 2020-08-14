Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (СМС и push) о поступившем переводе на карту, которая была доступна клиентам, не подключившим услугу «Уведомления по карте», пишет РБК . Стоимость сервиса — 30 рублей в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 рублей в месяц — для стандартных, нулевой тариф — для премиальных и кредитных карт. Изменения вступили в силу в конце июля и начале августа. О них банк сообщил клиентам в СМС, написали клиенты Сбербанка на форуме Банки.ру.

Информацию подтвердили в кол-центре кредитной организации. В Сбербанке уточнили, что «раньше [клиенты] получали сообщения только с информацией об отправителе перевода, без информации о балансе карты». Для получения полноценной ленты уведомлений, содержащей информацию о сумме перевода, отправителе и остатке по карте, необходимо подключить услугу «Уведомления по карте», добавили в банке. Также услуга включает уведомления обо всех операциях по карте, в том числе списания при оплате в магазинах, переводы другим людям и так далее.

Ранее бесплатный тариф СМС-банкинга, без подключения услуги «Уведомления по карте», включал сообщения с кодами для подтверждения операций и сообщения о переводе на карту. Теперь при бесплатном подключении СМС-банкинга клиенту будут приходить только сообщения с кодами для подтверждения операций.