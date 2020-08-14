На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переезде в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, пишет РБК . Об этом сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко. По ее словам, российским компаниям из-за изменения налогового законодательства становится менее выгодно иметь холдинговые структуры за рубежом. Редомициляция, или смена корпоративной прописки, позволяет осуществить полную «миграцию» компании в Россию — сменить налоговое резидентство и страну регистрации.

На Мосбирже из компаний, имеющих основной бизнес в России, как иностранные торгуются «Яндекс», Mail.ru Group, UC Rusal, Polymetal, TCS и ряд других (всего 12). Кроме того, у ряда российских эмитентов в России торгуются акции, а за рубежом — расписки.

По мнению экспертов, чтобы принять решение о делистинге, эмитенту нужно оценить оставшиеся холдинговые льготы, ставки налогов на входящие дивиденды и проценты по внутреннему законодательству, налогообложение бенефициаров и собственников, налоги на прирост капитала и много других вопросов. Сохранение льготной ставки 5% для публичных компаний, наоборот, может подтолкнуть бизнес к выходу на биржу. Некоторые средние и крупные непубличные компании уже задумались о создании публичных компаний на Кипре, в Голландии, Швейцарии и Люксембурге, отметили эксперты.

Объективных налоговых причин для делистинга российских публичных компаний с иностранных бирж из-за пересмотра налоговых соглашений нет, считает партнер КПМГ Анна Воронкова. Делистинг с зарубежных площадок, вероятно, связан с иными неналоговыми причинами, например с санкциями и геополитическими рисками, предположила эксперт. По ее словам, сохранение льготы по дивидендам может стать дополнительным аргументом для компаний, которые ранее и так строили подобные планы, но никак не основной причиной. Не все компании будут готовы отдать минимум 15% акций в свободное обращение ради налоговой экономии. Поэтому компании, скорее всего, или переведут владение в Россию, или смирятся и будут платить налог на дивиденды по ставке 15%, ожидает Воронкова.