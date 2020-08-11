Россия может в одностороннем порядке прекратить соглашения об избежании двойного налогообложения, если не найдет понимания у партнеров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, комментируя доклад вице-премьера Алексея Оверчука о внесении изменений в соглашение в этой сфере с Кипром.

«С остальными партнерами эту работу надо продолжить, подходить к этому по-партнерски, своевременно информировать коллег, сделать предложения, которые будут понятны всем, будут корректными. А если мы будем сталкиваться с непониманием нашей позиции, то тогда мы оставляем за собой право в одностороннем порядке эти соглашения прекращать», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия, в соответствии с международным правом и самими этими соглашениями об избежании двойного налогообложения, имеет право на односторонний выход. «Надо, чтобы коллеги знали об этом. Надеюсь, работа будет построена корректно и должным образом, с необходимым нам конечным результатом», — добавил президент.

Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу изменить налоговые соглашения Об этом сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

Путин напомнил, что поручал Кабмину поработать с иностранными партнерами над изменением соглашений об избежании двойного налогообложения, и пояснил, что речь идет о ситуациях, когда «какие-то средства, скажем в виде дивидендов, выводятся за границу, и в РФ они вообще не облагаются, облагаются за границей, а там налог в некоторых странах 2%. С учетом того что в России НДФЛ составляет 13%, такое положение дел на самом деле стимулирует вывод капиталов за границу». «Поэтому мы договорились, что мы с нашими партнерами проведем работу по изменению соответствующих соглашений. Внутри страны эти доходы, прежде всего лиц, занимающихся крупным бизнесом, должны облагаться справедливым налогом. Либо, если кто-то полагает, что это не очень интересно, это должно стимулировать к тому, чтобы не выплачивать дивиденды, а вкладывать в развитие», — сказал глава государства.

Говоря о пересмотре соглашения с Кипром, президент отметил, что руководство этой страны с пониманием отнеслось к предложению Москвы. По словам Путина, единственное, что вызывало беспокойство, «чтобы эти [денежные] потоки не ушли куда-то в другое место». «Но мы в этом не заинтересованы. Мы заинтересованы не в том, чтобы потоки переключать на другие страны, а в том, чтобы эти средства оставались у нас и либо облагались справедливым налогом, либо вкладывались к развитие», — указал он.