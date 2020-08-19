Общая чистая выручка группы QIWI составила по итогам II квартала 6,839 млрд рублей, увеличившись на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные группа представила в среду.

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов увеличилась на 5% до 5,397 млрд рублей.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 48% до 3,905 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль — на 40% до 2,756 млрд.

Чистая прибыль в сегменте платежных сервисов повысилась на 1% и составила 3,243 млрд рублей. Общий оборот сегмента платежных сервисов упал на 6% до 346,8 млрд.

CEO группы QIWI Борис Ким констатировал, что пандемия вируса COVID-19 и связанные с ней меры изоляции оказали влияние и на бизнес группы. «Самыми сложными месяцами для нас были апрель и май. Однако уже в июне мы увидели быстрое восстановление темпов роста на наших основных рынках и в узкоспециализированных нишах», — сказал он.

«В текущем квартале мы сделали упор на оптимизацию нашей деятельности и сворачивание операций убыточных проектов, — рассказал Ким. — Мы продали наш проект «Совесть» Совкомбанку, и окончательная стоимость сделки превзошла наши первоначальные ожидания. Мы завершаем ликвидацию «Рокетбанка»… В то же время мы продолжаем фокусироваться на нашем бизнесе по предоставлению платежных сервисов… Одновременно мы хотим расширить наше B2B-предложение за счет таких проектов, как «Факторинг Плюс» и Flocktory. Даже в это трудное время мы видим множество возможностей в сфере платежей и на смежных рынках».

В QIWI напомнили, что в марте 2020 года совет директоров принял решение о сворачивании деятельности «Рокетбанка». В рамках этих мер были остановлены маркетинговые мероприятия (в том числе отменена программа лояльности), значительно повышены тарифы, в настоящее время уменьшается число штатных сотрудников. «Мы зафиксировали значительное уменьшение числа клиентов «Рокетбанка» и убеждены, что принятые меры в скором времени приведут к окончательному прекращению оказания услуг. Вместе с тем мы продолжаем изучать наиболее эффективные способы использования активов «Рокетбанка»... По состоянию на 1 августа 2020 года мы практически завершили процесс свертывания B2C-операций «Рокетбанка», — отмечается в релизе.

Глава QIWI объяснил закрытие «Рокетбанка» По словам Бориса Кима, клиенты «Рокетбанка» оказались не тем целевым сегментом, который мог бы заинтересоваться картой «Совесть».

Как следует из релиза, квартальная чистая прибыль сегмента «Рокетбанк» составила 44 млн рублей (против чистого убытка в размере 511 млн рублей годом ранее) преимущественно в результате роста чистой выручки, а также за счет выручки от прекращения программы лояльности и снижения коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, связанных со снижением затрат на маркетинг и привлечение клиентов.

Продажа проекта потребительского кредитования «Совесть» Совкомбанку завершилась 13 июля этого года. «В связи с этой сделкой компания переуступила Совкомбанку права требования в отношении клиентов проекта «Совесть» (портфель займов по картам рассрочки), валовая балансовая стоимость которых составляет примерно 8 млрд рублей, а чистая стоимость — примерно 6,4 млрд рублей (по МСФО), а также некоторые другие активы, связанные с проектом «Совесть». Денежное вознаграждение за такие права требования и активы составило 5,8 млрд рублей, включая частичное возмещение связанных расходов на выплаты при сокращении штата. В результате передачи проекта «Совесть» мы понесли убыток до уплаты налогов в размере 0,7 млрд рублей, что было лучше наших первоначальных ожиданий. В соответствии с условиями продажи возможны некоторые другие корректировки до конца 2020 года, однако мы считаем, что они не окажут существенного влияния на общую сумму сделки и связанный с ней убыток в результате передачи проекта», — указывают в QIWI.

​QIWI продала Совкомбанку проект «Совесть» В результате продажи бизнеса убыток группы по результатам сделки не превысит 1,5 млрд рублей.

Там сообщают, что чистая выручка проекта «Точка» составила 166 млн рублей против 186 млн за II квартал прошлого года. «Снижение чистой выручки по проекту «Точка» в первую очередь связано с уменьшением количества активных клиентов из-за замедления макроэкономики, вызванного вспышкой вируса COVID-19», — поясняют в группе. При этом чистая прибыль «Точки» во II квартале 2020 года составила 165 млн рублей против 16 млн годом ранее.



В числе прочего сообщается об обновлении группой QIWI своего прогноза на 2020 год: как ожидается, общая чистая выручка увеличится на 7—15% в сравнении с 2019-м; динамика чистой выручки в сегменте платежных сервисов составит от минус 3% до 10%; скорректированная чистая прибыль вырастет на 35—50%. Но в компании делают оговорку, что в настоящий момент точно оценить потенциальное влияние ситуации с вирусом COVID-19 на бизнес невозможно. «Полный масштаб возможного негативного влияния резкого падения цен на нефть и вызванной этим девальвации рубля на российскую экономику также остается неясным, но последствия могут быть очень серьезными», — добавляют в QIWI.

