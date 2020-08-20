Компания «Сбербанк страхование» по итогам II квартала 2020 года получила 9,2 млрд рублей сборов, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выплатила 902 млн рублей (на 59% больше). Прибыль по МСФО выросла на 23% до 3,7 млрд рублей. Об этом в четверг на пресс-конференции, прошедшей в онлайн-формате, сообщила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

«Мы будем наращивать убыточность, — заявила она. — Мы хотим, чтобы клиенты обращались к нам чаще, и, как бы странно это ни прозвучало, мы специально упрощаем процессы урегулирования, следим за этим показателем и планируем, что убыточность продуктов рискового страхования у нас будет расти».

Сборы компании «Сбербанк страхование жизни» составили во II квартале 46,3 млрд рублей, продемонстрировав сокращение на 40%. Выплаты достигли 19,5 млрд рублей (плюс 40%). Чистая прибыль по МСФО снизилась на 14% до 10,8 млрд рублей.



«При снижении сборов и росте выплат прибыль не может не снижаться», — поясняет Алымова, добавляя, что основной упор «Сбербанк страхование жизни» делает на развитии накопительного страхования жизни, доля которого выросла с начала года до 41% в портфеле компании.