Практически все страховые продукты компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» уже перешли в цифровой формат, кроме накопительного и инвестиционного страхования жизни — их планируется перевести в онлайн в ближайшие два месяца, когда будет представлена новая линейка продуктов. Об этом в четверг на пресс-конференции, прошедшей в онлайн-режиме, сообщила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Линейка будет доступна потребителям как в офисах и отделениях банка, так и в приложении «Сбербанк Онлайн».

«В первом полугодии «Сбербанк страхование жизни» снизило сборы на 40%, поскольку основной канал продаж полисов ИСЖ и НСЖ — банки, которые в период пандемии работали на удовлетворение актуальных потребностей клиентов (например, получение пенсий, снятие наличных и другое)», — отметила Алымова.

С начала года доля онлайн-продаж блока «Управление благосостоянием» Сбербанка выросла почти в десять раз: с 2,8% по итогам первого полугодия 2019 года до 19,4% по состоянию на конец июня 2020-го. В абсолютных значениях продажи блока в дистанционных каналах обслуживания за шесть месяцев года достигли 4,3 млрд рублей.

По словам Алымовой, начиная с апреля в онлайн вывели всю линейку продуктов компании «Сбербанк Управление активами» и индивидуальные пенсионные планы НПФ Сбербанка, сделали доступными удаленно сервисы урегулирования убытков по всем рисковым видам страхования, а также предоставили возможность дистанционно подать заявление на выплату и внести изменения в договоры страхования жизни. Уже доступно в онлайн-режиме оформление всех рисковых страховых продуктов компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни». Также в «Сбербанке Онлайн» можно оформить договоры индивидуального пенсионного плана, инвестировать в 18 ОПИФов, стратегии доверительного управления, ИИС с готовой стратегией и пять готовых инвестиционных портфелей, составленных в соответствии с риск-профилями клиентов. Помимо этого появилась возможность погашать паи ОПИФов онлайн. По договорам страхования жизни сегодня доступны сервисы постпродажного обслуживания, в частности возможность подать заявление на выплату и внести изменения в договоры.



«В январе мы ставили перед собой несколько целей на 2020 год: вывести в «Сбербанк Онлайн» все продукты благосостояния и 75% постпродажных сервисов, а также довести долю онлайн-продаж до 20%. Уже понятно, что мы этот план перевыполним, — комментирует Алымова. — В июне клиенты оформили онлайн 49% от общего количества договоров индивидуального пенсионного плана, 10% договоров индивидуальных инвестиционных счетов, 65% открытых паевых инвестиционных фондов и 25% от всех продуктов управляющей компании. Доля онлайн-продаж рисковых кредитных и коробочных страховых продуктов выросла с 5% в июне 2019 года до 16% в июне 2020 года. В целом доля онлайн-продаж блока выросла почти в десять раз — почти до 20%».