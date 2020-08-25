Доля рубля в торговле России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уменьшилась в пользу других национальных валют, пишет РБК , ссылаясь на доклад «Основные тенденции интеграционного развития России в 2019 году» Евразийского банка развития (ЕАБР). В торговых расчетах в ЕАЭС доля рубля снизилась как по экспорту России — с 73,6% в 2018-м до 72,9% в 2019 году, так и по импорту — с 83,9% до 81%. Доля доллара уменьшилась по экспорту России в ЕАЭС — с 17,4% до 17,2%, но выросла по импорту — с 13,1% до 15,1%. Поступления в евро за экспорт остались на уровне 7,8%, доля перечислений в евро за импорт увеличилась с 2,7% до 2,9%.

По оценкам ЦБ, доля поступлений за экспорт в страны ЕАЭС в рублях сократилась с 70,2% в 2018-м до 69,8% в 2019 году, за импорт — с 77,2% до 75,3%; в долларах — снизилась с 20,5% до 20,1% по экспорту, но выросла с 16,4% до 17,3% по импорту; в евро — уменьшилась с 7,9% до 7,8% по экспорту, увеличилась с 4,2% до 4,3% по импорту; в нацвалютах — выросла с 1,4% до 2,3% по экспорту и с 2,2% до 3,1% по импорту.

ЕАБР: чистый приток прямых иностранных инвестиций в Россию в 2019 году превысил 30 млрд долларов По итогам года РФ снизила свою значимость в качестве поставщика товаров на общий рынок ЕАЭС и, напротив, стала более важным рынком сбыта для партнеров по ЕАЭС.

По словам директора Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александра Кнобеля, доминирование рубля в расчетах внутри ЕАЭС объясняется тем, что экономика России самая крупная среди всех стран союза и самая макроэкономически стабильная. По объемам торговли Россия также доминирует в ЕАЭС, поэтому для экспортеров оптимальны расчеты в рублях, добавил Кнобель.

По данным ЕАБР, основными торговыми партнерами России остаются Китай и Евросоюз, а доллар — по-прежнему основная валюта в российской внешней торговле с миром. Российские экспортеры принимают большую часть платежей в долларах — 65,2%. Значение доллара при ввозе товаров в Россию существенно ниже — 35%, что объясняется более диверсифицированной товарной структурой российского импорта. ЕАБР отмечает шестикратный рост поступлений за российский экспорт в казахстанских тенге из-за эффекта низкой базы, пояснил Кнобель. К тому же экономика Казахстана значительно больше, чем экономики других стран ЕАЭС.