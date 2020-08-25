Минстрой планирует внести изменения в законодательство с тем, чтобы заинтересовать инвесторов перспективой вложений в социальное арендное жилье, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

«Мы совместно [с ДОМ.РФ] готовим ряд изменений в законодательство для того, чтобы инвесторам, которые будут заниматься этим направлением, было интересно вкладывать туда денежные средства. Это направление очень важное и перспективное», — сказал Якушев.

Замглавы Минстроя Юрий Гордеев ранее заявлял, что министерство разработало концепцию программы социальной аренды, которая предполагает строительство к 2023 году 30 млн квадратных метров доступного наемного жилья для 714 тыс. малообеспеченных семей. По его словам, программа будет вынесена на обсуждение в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству разработать механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности.