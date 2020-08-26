Чистая прибыль банка «Кузнецкий» за семь месяцев 2020 года составила 19,3 млн рублей, говорится в релизе финучреждения.

С начала года банк получил чистый валовый доход в размере 298,9 млн рублей, чистых процентных доходов — 169,5 млн, чистых комиссионных доходов и прочих доходов — 129,4 млн. Общий объем доходов на 1 августа 2020-го составил 465 млн рублей.



Активы банка на начало августа достигли 6,3 млрд рублей, рост — 3% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал — 677 млн.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму более 3 млрд рублей. Кредитный портфель банка с начала года увеличился на 12%, до 4,4 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 15% и на 1 августа 2020 года составил более 3,2 млрд рублей, физических лиц — 1,1 млрд.

Объем всех привлеченных ресурсов достиг 5,6 млрд рублей, объем вкладов населения на 1 августа — 2,9 млрд.

Показатели рассчитаны по внутренней методике банка.

