Банк ДОМ.РФ и группа компаний «ПИК» запустили программу субсидирования ипотечных ставок — оформить кредит на покупку жилья можно по ставке от 4,6% в рамках льготной ипотеки на новостройки. Льготная ставка устанавливается на весь срок кредитования — до 30 лет, следует из релиза финучреждения.

По условиям программы, максимальная сумма ипотеки составляет 12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн для других регионов России. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости приобретаемой квартиры.

Для получения кредита заемщикам не потребуется предоставление документов, подтверждающих доходы и занятость, все это заменяет выписка из Пенсионного фонда РФ, которую можно заказать через сотрудника банка, уточнили в Банке ДОМ.РФ.