Банк «Ак Барс» внедрил в интернет-банк «Ак Барс Бизнес Драйв» сервисные решения, которые помогут предпринимателям эффективно вести внешнеэкономическую деятельность, следует из релиза финучреждения.



«Сервис — валютный календарь — поможет клиентам соблюдать все сроки и требования валютного контроля, оперативно оформить документы без ошибок. Событие календаря формируется автоматически на основании представленных клиентами документов валютного контроля и говорит о необходимости совершить определенные действия: например, переоформить контракт в связи с истечением даты завершения обязательств, предоставить распоряжение о списании иностранной валюты с транзитного счета или переоформить срок поступления денежных средств по отгруженному товару. Каждое событие отображается со своей крайней датой и ссылкой на документ, который необходимо заполнить», — отмечается в сообщении.

Пользователям системы «Ак Барс Бизнес Драйв» также доступен сервис для создания инвойса онлайн. Интерфейс позволяет создавать счета в любой иностранной валюте в несколько кликов: в счета можно добавлять логотип компании, подпись, печать и отправлять их контрагенту прямо из системы, инициировать повторное выставление инвойса, рассчитать сумму налога, сохранить, распечатать или отправить инвойс на email, добавили в банке.