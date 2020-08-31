Количество переводов из России в Белоруссию во второй половине августа, после начала активных акций протеста в Минске, сократилось на 20% по сравнению с показателями до выборов, пишут «Известия» , ссылаясь на данные «Юнистрим». За тот же период уменьшился и объем перечислений — на 13%. В августе общий объем перечислений из Белоруссии в Россию и в обратном направлении по сравнению с июлем снизился примерно на 12%, а количество переводов — на 17% и 6% соответственно, заявили в «Юнистрим».

По последним данным ЦБ за I квартал 2020 года, оборот трансграничных переводов между РФ и РБ составил 30,5 млн долларов (около 1,5% всего оборота денежных перечислений с зарубежными странами).

Как отметила председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева, по объемам безналичных денежных переводов за границу Белоруссия — не лидирующая страна, однако туда направляется довольно широкий поток наличных денег из России. Отрицательная динамика переводов во второй половине августа может быть связана с нестабильной политической ситуацией, полагает эксперт. Она объяснила, что сервис денежных переводов предполагает личное присутствие в офисе для получения денег, а передвижение по некоторым городам может быть ограничено. Возможно, ряд финансовых организаций решил пока ограничить выдачи денежных переводов, предположила Обаева.

ЦБ увидел восстановление объема переводов из России за рубеж Постепенное восстановление рынка трансграничных переводов началось со второй середины апреля, а в мае темпы восстановления ускорились.

По словам экспертов, на фоне пандемии и ее последствий политический кризис в Белоруссии пока не оказывает существенного влияния на российскую экономику. Для России доля торговли с соседями не столь велика, тогда как для последних она составляет почти половину из общего товарооборота. Сейчас страдают только кооперационные связи между двумя государствами, но если ситуация внутри республики в ближайшее время не наладится, то убытки неминуемы, отметили эксперты. Также временный простой части промышленности республики не принесет значительных потерь. Российские предприятия, работающие в производственной кооперации с соседними, в период забастовок могут продолжать функционировать, пополняя запасы или временно сосредотачиваясь на других направлениях своей деятельности, пояснили эксперты.