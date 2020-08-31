Средневзвешенная доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФов) во II квартале составила 15,7% годовых, превысив показатели аналогичного периода прошлого года, однако по итогам полугодия доходность осталась отрицательной. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов », подготовленном Банком России.

«Средневзвешенная доходность ПИФов за II квартал 2020 года составила 15,7% годовых. По итогам первого полугодия доходность находилась в отрицательной зоне (-8,6%), что связано с отрицательными результатами I квартала текущего года. Динамика доходности ПИФов в целом следует за динамикой фондового рынка, в инструменты которого вложен значительный объем их активов. Рост долгового рынка и улучшение конъюнктуры рынка акций по итогам апреля — июня 2020 года после провала в марте привели к возвращению положительной доходности по ОПИФам и БПИФам», — говорится в обзоре.

При этом доходность по всем типам фондов по итогам II квартала 2020 года превысила значения за аналогичный период предыдущего года. Доходность всех типов ПИФов, кроме ИПИФов, опередила темп роста потребительских цен, который составил 5,4% в апреле — июне 2020 года. Стоимость чистых активов (СЧА) всех типов ПИФов во II квартале 2020 года выросла на 4,9% до 4,4 трлн рублей. При этом СЧА фондов для неквалифицированных инвесторов росла более высокими темпами (+8,3%). Однако основной объем СЧА по-прежнему приходится на фонды для квалифицированных инвесторов.

«Чистый приток инвестиций в ПИФы во II квартале 2020 года составил 74,7 млрд рублей, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Основной прирост обеспечили ЗПИФы (57%), треть пришлась на ОПИФы, еще 8% — на БПИФы. Открытые и биржевые фонды значительно ориентированы на работу с частными лицами: доля СЧА, приходящаяся на инвесторов — физических лиц, на конец июня 2020 года составляет 90% в ОПИФах и 45% в БПИФах (+27 п. п. за год). Годом ранее на ОПИФы и БПИФы приходилось лишь 12% совокупного прироста», — говорится в релизе.



При этом аналитики Банка России отмечают продолжающийся рост интереса к ПИФам частных инвесторов на фоне снижения ставок по депозитам. Банки и другие финансовые институты в свою очередь активно продвигают инвестпродукты, а цифровизация облегчает процесс продажи и увеличивает их доступность, это касается и паев ПИФов.

