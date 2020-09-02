Банк «Зенит» запустил в мобильном приложении «Зенит Онлайн» доставку push-уведомлений, сообщает пресс-служба кредитной организации. Клиенты могут посмотреть историю сообщений или изменить настройки их получения в разделе «Еще», выбрав пункт «Уведомления».

«Сейчас пользователям приложения «Зенит Онлайн» приходят оповещения о поступившем денежном переводе, начислении штрафа или налога, недостаточности средств для совершения запланированного платежа, напоминания о платеже по кредиту и другие. Скоро для клиентов, у которых подключена услуга СМС-информирования, появятся push-уведомления об операциях по картам», — говорится в релизе.

Для удобства сделана автоматическая подстановка кодов из push-уведомлений при подтверждении операций в приложении. Если недоступен Интернет, будут направляться СМС.