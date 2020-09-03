Минэкономразвития внесло в правительство проекты актов, которыми предлагается закрепить за гражданами право резервировать государственные номера для регистрации автомобилей и мотоциклов. Поправки предлагается внести в федеральный закон о регистрации транспортных средств и Бюджетный кодекс РФ, уточняется в сообщении МЭР .

В частности, предусматривается возможность выбора «красивого» номера (например, номера, содержащего цифровые обозначения 001, 100, 111 и одинаковые буквенные обозначения и т. д.), а также любого из доступных для регистрации номеров при обращении в уполномоченное отделение МВД России с использованием средств единого портала государственных и муниципальных услуг (в том числе по результатам участия в аукционе).

Помимо «красивых» номеров владелец транспортного средства при прохождении госрегистрации сможет просто выбрать любой из доступных свободных номеров. Также регулируются случаи бесплатного использования зарезервированного госномера при смене владельца транспортного средства. Так, плата не будет взиматься в случаях принятия транспортного средства в порядке наследования и при переоформлении автомобиля, ранее зарегистрированного на гражданина, не достигшего 16 лет.



«Владельцы транспортных средств смогут выбирать регистрационные номера абсолютно легально, не прибегая к услугам посредников. Тем самым Минэкономразвития предлагает сделать абсолютно прозрачными и открытыми процессы приобретения интересующей буквенно-числовой комбинации», — комментирует статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.