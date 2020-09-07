Сбербанк запускает новый онлайн-сервис по финансовому консультированию и оценке эффективности бизнес-идей.

Как поясняется в сообщении банка, сервис «Оценка бизнес-идеи» позволяет начинающим предпринимателям или клиентам, которые хотят открыть новое направление в существующем бизнесе, рассчитать размер необходимых инвестиций для старта, а также получить информацию о ежемесячных доходах и расходах, сроке окупаемости и других ключевых показателях эффективности.

Все расчеты, которые предоставляются клиентам, основаны на анализе Сбербанком внутренних среднеотраслевых данных по самым популярным в России направлениям бизнеса, на опыте других компаний, а также на информации из открытых источников.

Сейчас сервис бесплатно доступен для всех клиентов Сбербанка в обновленной веб-версии «Сбербанка Онлайн», на сайте банка и в мобильном приложении «СберСоветник».

В Сбербанке приводят порядок действий для оценки бизнес-идеи:

нужно зайти в веб-версию «Сбербанка Онлайн», выбрать вид деятельности и указать сумму собственных денежных средств, которые клиент готов вложить в проект;

сервис сам заполнит сумму необходимых первоначальных затрат для запуска бизнеса, ежемесячные доходы и расходы;

заполненные сервисом данные можно корректировать и рассчитывать неограниченное количество бизнес-моделей, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Внутри «Оценки бизнес-идеи» клиентов ждут ссылки на самые популярные сервисы для начинающих предпринимателей: регистрацию юридического лица, открытие расчетного счета, платформу знаний, подготовку индивидуального бизнес-плана, рекомендацию бизнес-партнера и другое, указывают в Сбербанке.

В декабре 2020 года сервис станет доступен в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», дополнительно к текущей функциональности клиент сможет получить план бизнес-идеи, отчет о движении денег и прогноз доходов и расходов на пять лет.

Также станут доступны дополнительные параметры и опции, включая детализацию статей расходов для запуска своего дела и детализацию выручки (средний чек и клиентопоток в нужной геолокации бизнеса), следует из релиза.



Проект был разработан выпускниками первой волны SberUp, акселератора для сотрудников Сбербанка, прошедшего осенью 2018 года, и сегодня тиражирован на всех пользователей веб-версии «Сбербанка Онлайн».