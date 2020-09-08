Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов о взыскании убытков с бывших руководителей банка «Инвестиционный Союз», говорится в сообщении АСВ .

По заявлению АСВ взыскано 4,3 млрд рублей убытков с бывшего председателя правления банка Мориса Расулова, с экс-члена правления «Инвестиционный Союз» Наимы Гаджиевой — 6 млн рублей. Кроме того, выделено в отдельное производство требование о взыскании с бывшего главного бухгалтера кредитной организации Ольги Бунеевой солидарно с Расуловым более 3 млрд рублей. Также агентству отказано во взыскании убытков еще с четырех экс-руководителей банка 466,5 млн рублей.

АСВ в ходе осуществления процедуры конкурсного производства в банке (он был признан банкротом в конце августа 2015 года) установило, что в период с 7 апреля 2014 года по 19 июня 2015-го (дата отзыва лицензии у банка) контролирующими лицами были «совершены сделки по замещению ликвидных активов банка на заведомо невозвратную задолженность физических и юридических лиц, безвозмездному отчуждению денежных средств посредством снятия их из кассы банка, а также не исполнена обязанность по передаче документов кредитной организации, что причинило банку убытки». Указанные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения руководителей банка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков, напоминают в агентстве.