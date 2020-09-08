Суд удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов, выступающего конкурсным управляющим банка «Ураллига», о привлечении бывших контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности по его обязательствам. Об этом накануне сообщили в АСВ.



Агентство указывает, что 16 сентября 2016 года подало в Арбитражный суд Челябинской области заявление о взыскании с двух контролировавших банк лиц около 548,8 млн рублей. Ответчиками по иску выступают Вера Семенова и Максим Исаев.

Банк России отозвал лицензию у «Ураллиги» 20 ноября 2013 года, указав, что достаточность ее капитала опустилась ниже 2%, а размер собственных средств — ниже минимального значения уставного капитала, установленного регулятором на дату госрегистрации кредитной организации.

В середине ноября 2013 года ЦБ ввел ряд ограничений на операции банка, в частности на перевод средств по поручению юрлиц в бюджеты всех уровней, а также запретил расчеты через платежную систему ЦБ путем обмена электронными документами и через открытые в других организациях корсчета. Незадолго до отзыва лицензии «Ураллига» сообщала о том, что ведет переговоры с ЦБ и потенциальным акционером о мероприятиях по финансовому оздоровлению.