Почти три четверти россиян признались в отсутствии у них тех или иных знаний и навыков, позволяющих грамотно управлять личным и семейным бюджетом, инвестировать и формировать сбережения, свидетельствуют результаты общероссийского опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и книжным сервисом «ЛитРес».

Как показали результаты исследования, пандемия и ее экономические последствия изменили финансовые привычки россиян: каждый шестой (18%) респондент решил начать копить деньги на черный день, а каждый восьмой (13%) намерен увеличить свои сбережения. Еще 17,2% задумались о формировании сбережений, но конкретных планов пока не имеют.

К сожалению, грамотно формировать сбережения, управлять личным и семейным бюджетом, контролировать доходы и расходы и инвестировать людям мешает отсутствие необходимых знаний и навыков. С такой проблемой столкнулись 74% респондентов.



В частности, свыше трети респондентов (35%) периодически совершают импульсные покупки. 29% не умеют грамотно откладывать деньги. У каждого четвертого (25%) не получается вести доходы и расходы личного или семейного бюджета. Каждый пятый респондент (23%) не разбирается в базовых принципах работы финансовых инструментов. Каждый седьмой (14%) хотел бы накопить на пенсию, но не знает, как это сделать. 6% признались, что забывают оплачивать вовремя коммунальные счета. А 5% забывают вовремя вносить ежемесячные платежи по кредитам.

Почти все респонденты (98%) хотели бы получить больше знаний и навыков в части учета доходов и расходов, формирования сбережений, планирования личного или семейного бюджета и инвестирования. Относительное большинство из них (47%) хотели бы научиться формировать сбережения и грамотно откладывать деньги на реализацию долгосрочных целей. Свыше трети (35%) хотят разобраться в работе финансовых инструментах и услугах и научиться инвестировать. 30% хотят научиться вести учет своих доходов и расходов, грамотно контролировать личный и семейный бюджет. Каждый пятый интересуется книгами о финансах и экономике ради расширения кругозора. А каждый восьмой хочет разобраться в работе страховых продуктов. Пока лишь каждый одиннадцатый (9%) перешел от слов к делу и занялся самообразованием, но 83% опрошенных, по их словам, планируют сделать это в ближайшее время.

За время пандемии среди россиян более чем в 1,4 раза вырос спрос на литературу о базовых принципах работы финансовых инструментов, об инвестировании, об управлении личным и семейным бюджетом и о прочих аспектах управления личными финансами.

Опрос показал, что книги — второй по степени востребованности источник информации о том, как грамотно формировать сбережения, управлять личным и семейным бюджетом, контролировать доходы и расходы и инвестировать. К книгам обращается каждый четвертый респондент (25%). Большинство — 70% — ищут информацию о деньгах и об управлении ими в Интернете, социальных сетях и СМИ.

Большинство респондентов (70%) хотели бы, чтобы в школьную программу были введены уроки финансовой грамотности, на которых детей обучали бы контролировать свой личный бюджет, вести учет своих доходов и расходов, давали бы представление о работе банков, о различных финансовых услугах для формирования знаний и навыков, которые позволяли бы принимать верные решения в конкретных бытовых ситуациях.

