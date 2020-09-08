Восстановление российской экономики идет динамичнее, чем в ряде других стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

«Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично», — сказал премьер. По его словам, это стало возможно благодаря своевременным решениям президента и правительства.

Fitch изменило прогноз по спаду экономики России в 2020 году В настоящий момент агентство прогнозирует сокращение экономики РФ по итогам 2020 года на 4,9% вместо 5,8%.

Мишустин отметил, что спад мировой экономики в 2020 году стал одним из самых сильных за последние десятилетия. По его словам, России нужно запустить новый инвестиционный цикл и создать механизм поддержки крупных инвестпроектов.



«В том числе — на основе соглашений о защите и поощрении капитальных вложений. Необходимо оперативно завершить создание нормативно-правовой базы», — призвал глава правительства.