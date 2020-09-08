Банк России не считает, что цель по инфляции нужно пересмотреть, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.

«Нет, конечно, не считаю», – сказала она, отвечая на вопрос о том, есть ли пространство для снижения цели по инфляции.

«Это вообще считаю неправильным ... под текущую инфляцию конъюнктурно менять цель по инфляции. Это как раз верный путь к тому, чтобы снизить доверие к денежно-кредитной политике», – отметила глава ЦБ.

Мишустин: экономика России восстанавливается динамичнее, чем в других странах По словам премьера, России нужно запустить новый инвестиционный цикл и создать механизм поддержки крупных инвестпроектов.

Набиуллина признала, что цель по инфляции на уровне 4% годовых – выше, чем во многих других странах. «Потому что у нас структура экономики другая, структура цен другая, у нас большая неоднородность между регионами, между отраслями, и поэтому, на мой взгляд, конечно, цель по инфляции не надо так быстро менять, и денежно-кредитная политика действует с лагом», – подчеркнула она.