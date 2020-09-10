В целом по рынку численность банковских работников за I и II квартал 2020 года выросла на 3,2 тыс. человек, или 1,1%, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на отчеты кредитных организаций. Так, согласно ежеквартальному отчету, Альфа-Банк за полугодие увеличил численность персонала на 1 тыс. человек, или 4,4%, до 23,8 тыс. человек, ВТБ — на 886 человек, или 1,8%, Газпромбанк — на 2,8 тыс., или 17,7%, РНКБ — на 792, или 23%, Россельхозбанк — на 931, или 3,5%. Отрицательную динамику показали Кредит Европа Банк, ОТП-Банк, Хоум Кредит Банк и ряд других.

Общее увеличение числа банковских сотрудников произошло на фоне роста безработицы в России. По словам экспертов, почти все финансовые организации, у которых есть такая возможность, проводят масштабную цифровизацию. Риски второй волны коронавируса подталкивают банки к более активным действиям, для чего им требуется расширение штата специалистов в сфере IТ. В рознице уровень диджитализации выше, чем в корпоративном сегменте, поэтому, если розничные игроки могли сокращать избыточных сотрудников за счет технологий, универсальные продолжали набор, отметили эксперты.

Число зарегистрированных безработных в России достигло 3,4 млн человек Численность принятых на работу в июле впервые с начала пандемии превысила численность уволенных граждан.

Банкиры подтверждают эту теорию. По словам их представителей, пандемия ускорила внедрение новых технологий, а самоизоляция повысила востребованность дистанционного обслуживания со стороны клиентов. За счет этого высвободилась часть людей, ранее обслуживавших клиентов офлайн.