Около трети россиян (31%), имеющих банковские накопления, имеют опыт использования альтернативных инвестиционных продуктов. Однако четверть опрошенных (24%) не знакома с ними в принципе, а 69% вкладчиков ни разу подобные продукты не оформляли. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования РГС Банка и НАФИ.



Самым популярным по известности инвестиционным продуктом оказался индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): с ним знакомы 42% имеющих накопления россиян. О сберегательно-инвестиционных продуктах — вкладах / накопительных счетах, оформляемых при условии открытия ПИФа, накопительном и инвестиционном страховании жизни (НСЖ и ИСЖ) — осведомлены 37%, 38% или 39% опрошенных соответственно. Чуть менее известными среди вкладчиков оказались обезличенный металлический счет (ОМС) и программы доверительного управления (ДУ) — о них знают или о них слышали 34% и 32% респондентов.



В исследовании отмечается, что в целом грамотность в отношении инвестиционных инструментов практически не зависит от возраста. Ни одна возрастная группа не выделяется ярким «незнанием» инвестиционных продуктов.

Если говорить об имеющемся опыте использования инвестиционных продуктов, то таковой есть сегодня у трети (31%) опрошенных. Оформляли когда-либо ранее вклад или накопительный счет в комбинации с ИСЖ, ИСЖ или ПИФ — 8—9% опрошенных, ИИС — 9%, ОМС — 7%, ДУ — 4%. При этом 69% никогда не оформляли инвестиционные продукты.

В настоящее время инвестиционными продуктами пользуются менее четверти опрошенных вкладчиков банков (23%). В числе наиболее популярных — индивидуальный инвестиционный счет (6%) и инвестиционные депозиты (5—6%). Обезличенный металлический счет открыт у 3% клиентов, программы доверительного управления оформлены у 2% опрошенных.

На вопрос о готовности в будущем воспользоваться инвестиционными продуктами респонденты ответили следующим образом. 34% предпочтут открыть ИИС (лидер во всех возрастных группах), 29% — ОМС, 25% — программы доверительного управления. Инвестиционные вклады (в зависимости от инвестиционной составляющей (ПИФ, НСЖ, ИСЖ)) хотели бы открыть 20—22% опрошенных соответственно.



Не готовы воспользоваться в будущем какими-либо инвестиционными продуктами 38% опрошенных. Такое решение в большинстве случаев связано с экономическим кризисом и недоверием к инвестиционным инструментам (так ответили 36—37% опрошенных — в зависимости от оцениваемого продукта), отсутствием финансовых возможностей или необходимости (29—32%). Кроме этого, считают такой способ вложения денег недостаточно выгодным и интересным 21—23% вкладчиков, а не понимают условия продуктов 15—16% респондентов. 3% пользуются другими инвестиционными продуктами, а 1—2% опрошенных отметили негативный опыт использования подобных инвестиционных решений.

При этом нежелание пользоваться инвестиционными продуктами пропорционально растет с возрастом опрошенных. Аналитики допускают, что это может быть связано с тем, что люди более старшего возраста не готовы к определенным рискам для получения более высокого дохода и выбирают для себя более понятные базовые сберегательные продукты.