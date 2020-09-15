Граждане жалуются на списание приходящих на счет в банке алиментов при принудительном взыскании кредиторской задолженности, хотя это запрещено вступившими в силу 1 июня поправками к закону «Об исполнительном производстве». «Коммерсант» обратил внимание на соответствующие обращения на форуме Банки.ру. Появление жалоб на списание алиментов подтверждает и руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, жалобы могут быть связаны с пробелом в маркировке такого рода поступлений. Если отправитель средств не сообщит банку, что поступающие выплаты являются пособиями или алиментами, банки их социальный характер сами распознать не смогут.

По словам юристов, регуляторный пробел с отсутствием маркировки сложился из-за отсутствия механизма, который бы позволял избежать со стороны недобросовестных граждан получения под видом алиментных платежей иных денежных средств. Как отметили в ЦБ, в соответствии с законом «Об исполнительном производстве» обязанность по маркированию выплат возложена на выплачивающих их лиц, а банки должны предоставить возможность клиентам указывать коды видов доходов, установленные указанием ЦБ. Как пояснили эксперты, если списание было не по исполнительному документу, а, например, по кредитному договору банка, то эти маркировки неприменимы.

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Уже списанные алименты — в добровольном, не принудительном порядке — заемщик может попытаться вернуть, указывает Лазарева. Однако банк не обязан идти навстречу, поскольку клиент продемонстрировал нарушение платежной дисциплины, отмечает она.

Чтобы избежать подобных проблем, правозащитники рекомендуют создать отдельный счет под алименты или социальные пособия, поскольку путаница может возникать и в связи с тем, что поступления, в том числе зарплатные, идут на один счет, где находится и задолженность.