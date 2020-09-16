Фондовые индексы РФ сменили динамику после позитивного начала торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:13 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,11% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 983,84 пункта. Индекс РТС, ушедший вниз на самом старте сессии, на вышеуказанный момент был в плюсе на 0,15% — на отметке 1 255,53.

К 10:20 оба индекса были уже в «красной зоне»: индекс Мосбиржи — на 0,01%, индекс РТС — на 0,1%, значения составляли 2 980,17 и 1 252,39 пункта соответственно. Далее падение несколько усиливается (на 10:25 составило 0,12% и 0,32% соответственно).

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова указывала на умеренно позитивный внешний фон, складывавшийся к открытию торгов среды: «Цены на нефть продолжают начатое накануне уверенное повышение, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны».

«Утром российские фондовые индексы… вероятно, попытаются вырасти, после чего могут перейти в фазу консолидации, — прогнозировала она. — Локальным позитивом станет более высокий уровень нефтяных цен, но для увеличения значимости данного фактора котировкам «черного золота» придется продемонстрировать еще более уверенный рост. С технической точки зрения российский рынок готов пойти выше, но будет ориентироваться на зарубежные настроения и санкционную риторику».