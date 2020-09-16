Банк России установил официальные курсы валют на 17 сентября.

Курс доллара снизился на 26,06 копейки, составив 74,9278 рубля (75,1884 рубля на 16 сентября). Курс евро понижен на 49,7 копейки до 88,8644 рубля (89,3614 рубля на 16 сентября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:43 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 74,69 рубля (минус 31 копейка к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 88,73 рубля (минус 13 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,66—75,11 рубля за доллар и 88,67—89,08 рубля за евро.