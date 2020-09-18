Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Москва и Кировская область продемонстрировали в августе наибольший годовой прирост числа выданных ипотечных кредитов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро .

По предварительной оценке ОКБ, банки в августе выдали 135 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем выдачи сократились на 2%, а по сравнению с августом 2019 года — выросли на 31%. C начала года банки выдали 865 тыс. ипотечных кредитов, что на 20% больше, чем в первые восемь месяцев прошлого года.

«В топ-30 регионов по количеству новых ипотечных кредитов наибольший рост в годовом выражении (август 2020 года против августа 2019 года) отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (57%), Москве (49%) и Кировской области (47%). Наименьший рост — в Новосибирской области (3%), Удмуртской Республике (18%), Оренбургской области (19%) и Санкт-Петербурге (21%)», — указано в релизе.



Напомним, согласно предварительным данным «ДОМ.РФ» и Frank RG, в августе в России было выдано 148 тыс. ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей; по сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном. В январе — августе в России было выдано 895 тыс. ипотечных кредитов (плюс 14% к аналогичному периоду прошлого года).