В России в августе 2020 года было выдано 148 тыс. ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей. Такую предварительную оценку представили «ДОМ.РФ» и агентство Frank RG, уточнив, что по сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном.

«По объему выданных кредитов август стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка, превзойдя рекорд июля 2020 года (362 млрд рублей)», — подчеркивают аналитики.

По оценке «ДОМ.РФ», в январе — августе в России было выдано 895 тыс. ипотечных кредитов (плюс 14% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 2,2 трлн рублей (плюс 26%).

«Мы видим, что ипотечный рынок полностью восстановился от негативных последствий пандемии коронавируса. Это произошло благодаря восстановлению потребительской уверенности граждан и реализации запущенной по поручению президента России программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, оператором которой является «ДОМ.РФ». По нашим оценкам, в августе по ней выдано более 90% всех кредитов на первичном рынке. Программа оказалась одним из самых эффективных инструментов поддержки ипотечных заемщиков и строительной отрасли за последние годы. Благодаря ей с апреля по август жилищные условия улучшили более 150 тысяч российских семей, и их число продолжает расти. Ожидаем, что с ее помощью граждане приобретут около 15 миллионов квадратных метров жилья», — комментирует руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

Помимо программ с государственным участием (среди которых также «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека»), спрос на ипотечном рынке поддержали рекордно низкие ставки, установившиеся в условиях смягчения денежно-кредитной политики Банка России. По данным мониторинга «ДОМ.РФ», средневзвешенная ставка топ-15 ипотечных банков по кредитам на готовое жилье на конец августа составила 8,26% (минус 0,15 процентного пункта к июлю), по кредитам на квартиры в новостройках — 8,02% (минус 0,14 п. п.).

«ДОМ.РФ»: средние ставки по ипотеке на новостройки снизились за время пандемии на 2 п. п. 👍 Аналитики «ДОМ.РФ» и банка «Открытие» ждут нового рекорда по годовому объему выдачи ипотеки.

В «ДОМ.РФ» подчеркивают, что ипотечные кредиты по-прежнему остаются наиболее надежным видом кредитования физических лиц. По данным Банка России, доля просроченной более чем на 90 дней задолженности по ипотеке на 1 августа 2020 года составила менее 1,5% — в пять раз ниже, чем доля просрочки по потребительским кредитам. Портфель ипотечных кредитов в июле достиг 8,8 трлн рублей (плюс 13,8% к июлю 2019 года).



По прогнозу «ДОМ.РФ», в общей сложности в 2020 году ожидается выдача не менее чем 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн рублей — рекордный объем за всю историю ипотечного рынка страны.