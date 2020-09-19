Объем выдачи льготных ипотечных кредитов превысил 500 млрд рублей в России. Об этом в субботу сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на своей странице в Instagram.

«Сегодня хочу поделиться новостью. Вы знаете, что ДОМ.РФ выступает оператором новой программы льготной ипотеки под 6,5%. Еженедельно банки предоставляют нам информацию, как у них идет программа. По нашим подсчетам, сумма выданных ипотечных кредитов по программе превысила 500 млрд рублей. Россияне взяли уже 180,7 тыс. кредитов», — говорится в сообщении.

Также Мутко отметил, что лимиты в рамках финансирования «помогут улучшить жилищные условия более 310 тыс. семей».

Правительство 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в остальных регионах. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года. Оператором программы ипотеки с господдержкой под 6,5% является «ДОМ.РФ».