🔹 Банки решили самостоятельно запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому (B2C-перечисления). Услугу предлагает ДелоБанк, банк «Русский Стандарт» уже запустил новую услугу для действующих клиентов — юридических лиц, аналогичные планы есть у Райффайзенбанка, Тинькофф Банка, Банка ДОМ.РФ и «Весты», рассказали их представители. О скором подключении переводов от юридических лиц физическим также сообщили представители «Открытия», Росбанка, Экспобанка, БКС Банка, Почта Банка и «Уралсиба».

🔹 Цены на жилье в новостройках в России по итогам 2020 года вырастут на 12—15%. Такой прогноз дали участники рынка недвижимости. Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тыс. рублей, это на 3% выше, чем месяц назад, рассказал руководитель аналитического центра «ЦИАН» Алексей Попов. По его словам, ожидается рост цен до 12% по итогам года. Цены в регионах уже выросли на 5—8%, добавил генеральный директор риелторской компании We know Александр Галицын.



🔹 Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником. Это следует из утечки более 2,1 тыс. так называемых отчетов о подозрительных трансакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN. Данные о подозрительных трансакциях, относящихся к России, предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), получивший файлы от издания BuzzFeed. Всего в базе данных 3 810 трансакций, в которых одной из сторон был российский банк.

🔹 Подавляющее большинство российских работодателей не применяет детектор лжи при подборе персонала, хотя шесть из десяти россиян готовы пройти такую проверку при приеме на работу. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob. Не считают целесообразным использование полиграфа при подборе персонала сегодня 47% рекрутеров. По их мнению, эта непростая и неоднозначная с этической точки зрения процедура отнюдь не гарантирует точных результатов.

