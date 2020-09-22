Банки решили самостоятельно запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому (B2C-перечисления), пишет РБК . Услугу предлагает Делобанк, банк «Русский Стандарт» уже запустил новую услугу для действующих клиентов — юридических лиц, аналогичные планы есть у Райффайзенбанка, Тинькофф Банка, Банка ДОМ.РФ и «Весты», рассказали РБК их представители. О скором подключении переводов от юридических лиц физическим также рассказали представители «Открытия», Росбанка, Экспобанка, БКС Банка, Почта Банка и «Уралсиба».

По словам директора по развитию Делобанка Ирины Кузьминой, функционал можно использовать для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций, в дальнейшем — для выплаты заработной платы. Механизм будет востребован также МФО при выплате займов клиентам. Функционал в перспективе позволит полностью решить проблему так называемого зарплатного рабства, когда клиенту навязывают использование карты определенного банка для получения денег от работодателя.

Как отметили юристы, Трудовой кодекс позволяет сторонам самостоятельно определить, в какой форме будет выплачиваться заработная плата, важно соблюдать только два условия: выплаты должны производиться в рублях и не реже, чем каждые полмесяца.

В банках обсуждают перевод зарплат через СБП Банкиры отмечают, что без дополнительного сервиса вряд ли удастся обойтись.

В ЦБ сообщили, что изучают вопрос целесообразности создания в СБП централизованного сервиса по переводу зарплат, пишут «Известия» . Как пояснили в Центробанке, важна проработка всех сопутствующих вопросов. Речь идет и о процедурах взаимодействия между юридическими лицами — работодателями с банками, и о возможной претензионной работе в случае изменения номера телефона. В регуляторе подчеркнули, что уже реализованные через СБП возможности B2C-переводов, которые позволяют банкам реализовывать зарплатные проекты для своих клиентов-юрлиц, — это сервисы отдельных игроков, а не централизованная система перевода зарплат через СБП.

Некоторые МФО уже взаимодействуют с банками для подключения к СБП с целью начислять займы клиентам, пока это единичные истории, заявил председатель совета СРО «Микрофинансирование и развитие» Эльман Мехтиев.

По словам экспертов, сервис может быть особенно востребован, если компании начисляют зарплату разовым работникам, по проектным сценариям, сотрудникам на краткосрочных трудовых договорах — они не включены в зарплатные проекты в отличие от постоянных работников. Также россияне уже привыкли использовать номер телефона как идентификатор счета в банке. Система повысит надежность операций: если картой может воспользоваться третье лицо, то номер телефона привязан к банковскому счету конкретного клиента, что повысит качество его идентификации, считают эксперты.