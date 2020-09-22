Чистая прибыль банка «Кузнецкий» за восемь месяцев составила 44,5 млн рублей, говорится в релизе финучреждения.

С начала года банк получил чистый валовый доход в размере 345 млн рублей, чистых процентных доходов — 197,7 млн рублей, чистых комиссионных доходов и прочих доходов — 147,4 млн рублей. Общий объем доходов на 1 сентября 2020-го составил 531 млн рублей.

Активы банка на начало сентября составили 6,4 млрд рублей, рост — 4% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал банка — 710,8 млн рублей.

«С начала года банк «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов более чем на 3,4 млрд рублей. Кредитный портфель банка увеличился на 9,5% и составил 4,4 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 8,5% и на 1 сентября 2020-го составил более 3,2 млрд рублей, физических лиц — 1,1 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Объем вкладов населения на 1 сентября составил 2,9 млрд рублей, объем депозитов и остатки на счетах организаций и предприятий увеличился на 25,4% до 2,5 млрд рублей, объем остатков на счетах физических лиц прирос на 20,8% к аналогичной дате прошлого года.