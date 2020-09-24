В Системе быстрых платежей (СБП) пока отсутствует процедура оспаривания трансакций при оплате товаров и услуг, что может привести к проблеме защиты клиентов от недобросовестных продавцов и снизить привлекательность QR-платежей по сравнению с картами, пишет РБК . Об этом рассказали представители банков. В Национальной системе платежных карт (НСПК) обещают начать пилотирование этого механизма в ближайшие месяцы.

Платежи через СБП безотзывны, так как формально являются переводами средств, однако при развитии СБП и подключении к ней торговых точек и торговых сетей на рынке появился запрос на обеспечение чарджбэка, через которую можно опротестовать трансакцию в банке-плательщике, сообщил представитель ВТБ. По словам представителей кредитных организаций, сервис может защитить потребителя от недобросовестных поставщиков или даже — в некоторых случаях — от мошеннических операций. Процедура позволит решить вопрос с возвратом средств по проблемной трансакции без привлечения в процесс суда, на уровне банка-плательщика, банка-получателя и платежной системы.

Не все банки считают необходимым создавать процедуру оспаривания трансакций в СБП. Она предусмотрена только при оплате картами, но в других способах платежа отсутствует, например в большинстве электронных кошельков или при оплате наличными, отметили банкиры. СБП также не заменяет карты, а предлагает альтернативу.

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По словам представителя системы расчетов WebMoney Transfer, цена трансакции в СБП существенно ниже эквайринговой не в последнюю очередь потому, что она не обременена затратами на проведение диспутов. Отсутствие такой возможности в СБП — не недостаток системы, а ее преимущество: международные платежные системы поддерживают собственную инфраструктуру разрешения споров, но тяжелое бремя, цена которого де-юре ложится на продавца, в конечном счете, как обычно, на потребителя.

В СБП на стороне плательщика закон о защите прав потребителей, как и в случае оплаты наличными, указали банкиры. Если оплаченная услуга оказана ненадлежащим образом, то для решения подобных вопросов в России существует государственная инфраструктура в лице Роспотребнадзора и других регуляторов, отметил представитель WebMoney.