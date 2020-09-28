Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,05% и составил 2 927,17 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,19% до отметки 1 166,86 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 0,16%, Мосбиржи — на 1,77%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,24%. Бумаги «Газпрома» подешевели на 1,01%, «Норильского никеля» — на 0,6%.

В понедельник российский фондовый рынок перешел к восстановлению на улучшении внешнего фона, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, покупкам на российском рынке способствовала ситуация на западных площадках. Также позитивно на российские акции повлияла ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 42,5 доллара за баррель.